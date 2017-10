Der Online-Marketing-Manager: Handbuch für die Praxis ist ein Buch von O’Reilly aus dem Jahr 2017.

Der Online-Marketing-Manager: Handbuch für die Praxis: Online Marketing Manager sehen sich mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Sie müssen in allen Bereichen des Online-Marketings über fundiertes Wissen verfügen, Strategien und Kampagnen erarbeiten sowie Kennzahlen auswerten können. Auch ein professionelles Managen der diversen Kanäle ist gefordert.

In gewisser Weise bin ich ja auch ein Online-Marketing-Manager, denn ich verkaufe mich jeden Tag aufs neue. Verkaufen ist vielleicht das falsche Wort, ich biete mich an, meine Fähigkeiten und meine Projekte. Dazu produziere ich täglich jede Menge Content, der auch gepflegt werden will. Aber wie genau diese Dinge, die ich täglich mache, genau gehen, habe ich früher nicht gewusst. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Das hat Jahre gedauert. Wenn ich dies Buch schon früher gehabt hätte, dann wäre ich viel schneller da gewesen, wo ich jetzt bin.

Das Buch bietet alle Grundlagen des Wissens was ein Online-Marketing-Manager wissen muss. Sei es nun die Optimierung von Conversion, Suchmaschinenoptimierung, Affiliate Marketing, E-Mail-Marketing oder Social Media Marketing. Das Buch bietet alles und noch viel mehr als ich hier angesprochen habe, denn wenn ich das täte, würde es diesen Rahmen sprengen. Für mich waren gerade die SEO Dinge und das Mail Marketing interessant, da konnte ich noch einiges lernen und bin überzeugt, dass ihr das genau so machen werdet. Schaut also unbedingt mal rein, es lohnt sich sehr.

8,5 von 10 optimierten Webseiten