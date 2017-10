Der Meisterkoch ist ein Buch aus dem Atlantik Verlag von 2017.

Der Meisterkoch: Istanbul um 1600, Blütezeit des Osmanischen Reichs. Im Topkapi-Palast kommt ein außergewöhnliches Kind zur Welt, der junge Pascha verfügt über einen absoluten Geschmackssinn. Als der Sultan all seine männlichen Verwandten ermorden lässt, überlebt der Junge das grausame Massaker mithilfe des Küchenchefs. Ihm gelingt die Flucht, und er beginnt seine Lehrjahre. In Bagdad studiert er Sternen- und Naturheilkunde, auf der Insel Hormus unterweist ihn die Herrin der Aromen in Gewürzkunde, und die symbolische Meisterschaft verleiht ihm ein Bibliothekar in Alexandria.

Als Meisterkoch kehrt er zurück nach Istanbul, wo er seine große Liebe Kamer, die begnadete Tänzerin, wiederfinden will. Und er hat sich geschworen, Rache zu nehmen für die Ungerechtigkeiten, die ihm als Kind widerfahren sind. Schließlich wähnt er sich am Ziel seines Strebens: die legendäre Palastküche, Inbegriff aller kulinarischer Wonnen, raffiniertester Intrigen und gefährlicher Eifersucht …

Ein Roman aus tausend und einer Nacht, war für mich auf jeden Fall mal ein neues Erlebnis, ich glaube sogar der erste Roman aus dieser Zeit, den ich gelesen habe. Ich wollte das unbedingt mal lesen, weil ich auch die Zusammenstellung aus Geschichte und Kochen klasse fand, das Buch hätte gerne noch von den vielen Dingen Rezepte am Ende abdrucken können, fand das schade. Da verschenkt dies, sonst sehr lesenswerte Buch ein paar Punkte, aber ich kann euch dennoch empfehlen reinzuschauen.

7,0 von 10 türkischen Köchen