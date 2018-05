Der Mann aus dem Eis ist ein Drama / Abenteuer mit u.a. Jürgen Vogel und Franco Nero von Alive aus dem Jahr 2017.

4 Bewertungen Der Mann aus dem Eis Alive - Vertrieb und Marketing/DVD (18.05.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 93 Minuten

Jürgen Vogel, Franco Nero, André M. Hennicke, Sabin Tambrea, Martin Schneider

Deutsch

Letzte Aktualisierung am 11.05.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Der Mann aus dem Eis: Vor 5.300 Jahren in der Jungsteinzeit. Eine Großfamilie lebt friedlich an einem Bach in den Ötztaler Alpen. Ihrem Anführer Kelab (JÜRGEN VOGEL) obliegt es, den heiligen Schrein zu verwahren. Während Kelab auf der Jagd ist, wird seine Siedlung überfallen und die gesamte Sippe ermordet, darunter auch Kelabs Frau und sein Sohn. Auch das Heiligtum der Gemeinschaft wird geraubt. Getrieben von Schmerz und Wut hat Kelab nur noch ein Ziel – Vergeltung! Kelab folgt den Spuren der Täter. Auf seiner Odyssee durch das Gebirge ist er den Gefahren der Natur ausgesetzt. Ein tragischer Irrtum macht ihn selbst zum Gejagten. Schließlich steht Kelab nicht nur den Mördern seiner Familie, sondern auch sich selbst gegenüber. Wird er seinem Drang nach Rache nachgeben und selbst vom Opfer zum Täter? Oder gelingt es ihm, den ewigen Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen?

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich von dem Film sehr positiv überrascht war, denn ich dachte das handelt sich eher um einen Witzfilm, war es aber in keinster Weise. Das war einer dieser Filme die von einer starken Figur leben und der Figur des Ötzis hat Jürgen Vogel perfekt interpretiert. So ein starker Auftritt und das ohne was zu sagen bzw. nur mit Mimik und Handeln. Ich hätte mir keinen besseren Darsteller dafür vorstellen können und bin auf ein neues überrascht was Jürgen Vogel alles drauf hat, mit dem Film ist er einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller geworden.

8,5 von 10 Männern aus dem Eis