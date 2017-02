Der Liebesbrief des Vaters: Gott hat Ihnen einen Liebesbrief geschrieben. Dieser Liebesbrief ist sein Wort, die Bibel. Sie ist voller Worte des Lebens und der Wertschätzung. Hannelore und Hans Peter Royer haben die schönsten Bibelverse des Alten und Neuen Testaments ausgewählt und diese unter den verschiedenen Facetten der Liebe Gottes zusammengestellt. Es geht u.a. um Vertrauen, unsere Kindschaft, unser Erbe, unsere Berufung. Ein inspirierendes Buch und wunderbares Geschenk.

Die Bibelverse sind aus der Sicht Gottes geschrieben, das fand ich ganz interessant. Konkret kann man sich das so vorstellen, dass es „Ich habe“ statt „der Herr hat“ heißt. So hat man das Gefühl Gott spricht direkt zu einem. Wie gesagt, ich fand das sehr ansprechend und interessant, wenn ich auch nicht an Gott glaube, haben die Verse einige Bedeutung, die auch ich als nicht Gläubiger erkenne. Viele machen Mut, was ich klasse finde. Denn auch wenn ich an Religionen und Gott nicht glaube, finde ich es toll wenn Menschen sich für so etwas begeistern lassen und respektiere den Glauben. Daher kann ich denen auch empfehlen mal in dieses Buch rein zu schauen.