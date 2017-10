Der letzte Führerscheinneuling: … ist bereits geboren ist ein Buch aus dem Plassen Verlag von 2017.

Der letzte Führerscheinneuling: … ist bereits geboren: Feierabend. Bei Uber einen selbstfahrenden Tesla bestellt, der mich fünf Minuten später am Büro abholt und nach Hause bringt. Danach verschwindet das Elektroauto lautlos in der Nacht. Klingt nach Zukunft. Ist es auch. Aber sehr nahe Zukunft. Was bedeutet die Kombination aus autonomem Fahren, Elektromobilität und Sharing Economy für Taxifahrer, Lkw-Fahrer, Arbeiter bei VW und BMW oder Betreiber von Parkhäusern? Wie sehen die Städte der Zukunft aus und welche Herausforderungen bringen sie mit sich? Silicon-Valley-Insider Dr. Mario Herger über eine der größten Umwälzungen seit der Dampfmaschine.

Über Autos der Zukunft war in den letzten Monaten sehr viel in den Medien. Irgendwann bald dürfen nur noch Elektroautos zugelassen werden, alles verändert sich in den kommenden Jahren, aber zu sagen das der letzte Mensch der einen Führerschein machen wird bereits geboren ist empfinde ich als zu utopisch. Ganz sicher wird es viele Veränderungen geben, der Autor stellt hier einen tollen Blick in die Zukunft an, vergisst aber eine entscheidende Sache bei seiner Überlegung. Auto fahren macht Spaß. Ich kann mir im Moment absolut nicht vorstellen, dass Autos irgendwann von ganz alleine fahren und wir nebenbei arbeiten können. Quasi wie Zugfahren nur bequemer und schneller. Okay, vorstellen kann ich mir das schon irgendwo, aber was ist dann mit Ausflügen ins Grüne? Was mit Fahrten über Land mit seiner Freundin/Frau? Das alles sind Dinge bei denen Autofahren Spaß macht, das wird die Technik nie ersetzen können. Ich finde das Buch spannend, keine Frage, aber es ist in meinen Augen Utopie, es bleibt abzuwarten was wirklich eintrifft, wir werden es vielleicht noch erleben.

7,0 von 10 Autopiloten