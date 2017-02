Der Kühlschrank – Eiskalt, mörderisch, gefräßig!: Eileen und Steve, zwei Landeier aus Ohio, beziehen ein billiges Apartment in New York. Ein echter Eyecatcher unter den wenigen, schäbigen Einrichtungsgegenständen ist ein dicker Old School -Kühlschrank. Doch was Eileen und Steve nicht wissen: Dieser Kühlschrank ist das Tor zur Hölle und hat die feste Absicht, jeden den er kriegen kann, genau dorthin zu schicken! Zunächst beginnt Steve, sich zu einem unausstehlichen Widerling zu verändern und Eileen wird von grausamen Alpträumen geplagt. Doch als der Kühlschrank den Klempner frisst, wird der Horror schließlich mehr als real!

So wie es aussieht gibt es diesen Horrortrash aus den 90er Jahren nun zum ersten Mal auf DVD. Aber ich habe ihn irgendwann vor noch nicht zu langer Zeit schon gesehen, eventuell unter einem anderen Titel aber ich komme einfach nicht drauf. Mir kamen auf jeden Fall sehr viele Szenen sehr bekannt vor, vielleicht habe ich ihn aber auch auf VHS mal gesehen in meiner Jugend. Auf jeden Fall, ich sagte es Anfangs schon, es ist der totale Trash, Horrortrash wie ich ihn liebe. So geile Effekte, so trashig und schlecht teilweise, das sie mich extrem amüsiert haben. Manche sahen auch gar nicht so schlecht aus, abgetrennte Beine zb. da hat es mich gewundert, dass der Film nur FSK 16 ist, ich habe schon weniger gesehen das komplett zensiert war. Liebhabern dieser Trashfilme aus den 90ern kann ich sehr empfehlen mal reinzuschauen, es macht richtig Spaß den Kühlschrank und am Ende alle Küchengeräte in Action zu sehen. Grusel kommt zwar nicht auf, dafür aber der ein oder andere gute Lacher. Trash pur, viel Spaß.

