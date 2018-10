Der Kronprinz ist ein Film mit u.a. Patrik Dergel, Krystof Hádek und Eva Josefíková, von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2015.

Der Kronprinz

DVD, Freigegeben ab 6 Jahren

Laufzeit: 90 Minuten

Patrik Dergel, Krystof Hádek, Eva Josefíková, Pavel Kríz, Josef Abrhám

Deutsch

Der Kronprinz: König Alexander ist Vater von zwei Söhnen. Der jüngere Karel ist krankhaft eifersüchtig auf seinen Bruder Jan, den Kronprinzen. Um den Bruder auszuschalten, verabreicht Karel ihm einen magischen Trunk, woraufhin Jan das Gedächtnis verliert. Der Kronprinz gerät in den magischen Wald und sollte sich eigentlich auch in einen Baum verwandeln. Der Zauber wirkt aber nicht bei ihm. So wandert er weiter bis zum angrenzenden Königreich und verliebt sich in Prinzessin Viktoria, die einem Drachen geopfert werden soll. Er nimmt allen Mut zusammen, um gegen das Ungeheuer zu kämpfen. Dies ist jedoch nicht die einzige Hürde, die er überwinden muss. Wie soll er seine verlorenen Erinnerungen wiedererlangen? Denn wie allseits bekannt, hat jeder Zauber seinen Preis.

Ein witziges und mitreißendes modernes Märchen, voller überraschender Wendungen und charmantem Humor von den Machern des Märchens “Die 12 Monate”. Ausgezeichnet mit dem europäischen Kinderfilmpreis des Chemnitzer “Schlingel”-Festivals.

Kennt ihr noch diese tschechischen Märchenfilme von früher? Ich mochte die eigentlich immer ganz gerne und sah diese Tage das es in dieser Art Märchenfilme auch noch heute gibt, also neuere Produktionen und wollte mir diese einfach mal ansehen. Ich fand diese auch gar nicht so schlecht, etwas ungewohnt, die Kameraführung, die Darsteller, die kaum einer kennt gepaart mit ganz netten Effekten, das wirkt manchmal so als wenn es nicht wirklich zusammenpasst, macht aber grundsätzlich Spaß, wenn man eben Märchenfilme mag. Sollte das bei dir so sein, kann ich dir empfehlen hier einfach mal reinzuschauen.

Die Sieben Raben

DVD, Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Laufzeit: 90 Minuten

Zuzana Bydzovska, Marián Geisberg, Martha Issová, Sabina Remundová, Lukás Príkaszký

Deutsch

Von dem selben Verleiher kann ich euch auch das Märchen Die Sieben Raben empfehlen: Bohdanka ist ein lebenslustiges, glückliches Mädchen. Wenn nur nicht ihre Mutter immer so traurig und gramerfüllt wäre und um die Truhe voller Jungenkleidung solch ein Geheimnis machen würde! Erst als Bohdanka erwachsen ist, erfährt sie, dass diese Kleider einst ihren sieben Brüdern gehörten. Sie fliegen nun als Raben durch die Welt, weil die Mutter sie in einem Moment der Verzweiflung verflucht hat. Doch sie könnten gerettet werden! Von einer Zauberin bekommt sie den Tipp, dass sie ihren Brüdern Hemden nähen müsse. Aber nicht irgendwelche – sie muss selbst ohne Hilfe Brennnesseln pflücken, die Fasern bearbeiten, zu Stoff weben und jede Naht nähen. Bohdanka begibt sich auf den Weg, ihren Brüdern zu helfen, und erlebt dabei so manches Abenteuer.

7,0 von 10 Märchenfilmen