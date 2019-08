Der kleine Trekkie ist ein Buch aus dem In Farbe und Bunt Verlag vom 20. Juni 2019.

3 Bewertungen Der kleine Trekkie Ralph Sander

Herausgeber: In Farbe und Bunt Verlags- UG

Auflage Nr. 1 (20.06.2019)

Broschiert: 112 Seiten

Der kleine Trekkie: Ralph Sander liefert in Wort und Bild ein Lehrstück in gegenseitigem Verständnis und friedlichem Miteinander und somit ein Buch, das nicht nur Trekkies begeistern wird, sondern auch zeigt, was in unserer heutigen Gesellschaft an allen Ecken und Enden fehlt: Empathie, Offenheit und gegenseitiges Vertrauen. Ein wunderbares Buch für Jung und Alt, zum Verschenken, mit Kindern Lesen, Lachen und Schmunzeln.

Ein ganz normaler Tag für einen Trekkie? Auf dem Weg zum monatlichen Fantreffen gerät unser Held mitten hinein in einen intergalaktischen Disput. Was wird ihm dabei helfen, seinen Entführern den Frieden zu bringen? Der kleine Trekkie geht dahin, wo noch nie ein Trek-Fan gewesen ist, die meisten aber ziemlich gerne einmal hingehen würden …

Ein richtig guter Comic, kann man sagen. Die Zeichnungen sind sehr minimalistisch und prägnant, was mir sehr gefallen hat. Man hat das sehr einfach gehalten, dass es selbst für Kinder etwas ist. Und man muss kein Trekki sein um die Geschichte gut zu finden, es geht eher um andere Dinge hier in diesem kleinen Büchlein, daher meine klare Empfehlung.

8,5 von 10 Klingonen