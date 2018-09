Der kleine Prinz ist ein Buch aus dem Verlag Edition Tintenfaß vom 20. August 2018.

Der kleine Prinz: Ausgabe in Fraktur Antoine de Saint Exupéry

Herausgeber: Edition Tintenfaß

Taschenbuch: 96 Seiten

Der kleine Prinz: Als der Berufspilot und Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry im Jahr 1943 seinen ‘Kleinen Prinzen’ erfand, konnte er nicht ahnen, welch gewaltiger Welterfolg sein Büchlein werden sollte. Die philosophisch-poetische Geschichte vom kleinen Prinzen, der auf der Suche nach Freunden allerlei seltsame Planeten bereist, übt ungebrochene Faszination aus. Das moderne Märchen berührt mit seinem Plädoyer für Menschlichkeit Leserinnen und Leser jeden Alters.

Die Geschichte kennt man natürlich, darüber brauche ich euch nichts erklären. Daher will ich euch das Buch etwas vorstellen. Es ist sehr verständlich geschrieben, eignet sich also wunderbar zum vorlesen für eure Kinder. Zum selbst lesen allerdings weniger, denn es ist in so alter Schrift geschrieben, sieht etwas aus wie altdeutsch. Da muss man sich beim Lesen erst selbst einfinden, ich glaube Kinder werden das nicht können, was ich etwas schade finde, denn dieses Buch gehört eigentlich in jeden Haushalt. Ich kann das Buch, bzw. die Geschichte sehr empfehlen, wenn ihr es euren Kindern vorlest. Wenn ihr die Geschichte für eure Kinder kauft, dann würde ich vermutlich zu einer anderen Version greifen, die leichter zu lesen ist.

6,0 von 10 wunderbaren Geschichten