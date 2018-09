Der kleine Igel und die schöne Bescherung: Ein Adventsbilderbuchist ist ein Kinderbuch aus dem Brunnen Verlag vom 5. September 2018.

Letzte Aktualisierung am 12.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Der kleine Igel und die schöne Bescherung: Ein Adventsbilderbuch: Bald ist Weihnachten und der kleine Igel ist schon ganz aufgeregt. Er hat ja noch so viel zu tun! Vor allem möchte er seinen Freunden rechtzeitig ihre Geschenke bringen. Doch als er sich mit seinem schwer beladenen Schlitten auf den Weg macht, schneit es immer stärker und auch der eisige Wind nimmt zu. Für manche Tiere wird das sehr gefährlich. Gut, dass der kleine Igel ihnen sofort hilft. Doch dann gerät er selbst in Not … Wird es wohl trotzdem eine fröhliche Weihnacht für den kleinen Igel und seine Freunde geben?

Dies Buch ist wirklich mal eine schöne Idee für Kinder so ab 3 Jahren würd ich sagen. Man kann diesen Kalender hinstellen und jeden Tag umblättern. Auf der einen Seite gibt es ein Bild und auf der anderen Seite die Geschichte dazu. Nach 24 Tagen hat man dann die ganze Geschichte erzählt. Eine großartige Idee die euch euren Kindern danken werden, denn sie werden sich freuen jeden Tag das nächste Blatt zu sehen und zu erfahren wie die Geschichte weitergeht, toll, von der Idee bin ich richtig begeistert, schaut euch diesen Kalender unbedingt selbst mal an.

8,5 von 10 Adventskalendern der besonderen Art