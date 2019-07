Der Golemkönig: Ein Comic aus der Welt von Minecraft Freedom ist ein Comic aus dem Verlag Community Editions vom 28. Juni 2019.

Der Golemkönig: Ein Comic aus der Welt von Minecraft Freedom: Nach dem Direkteinstieg der Schmahamas-Verschwörung auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste kommt endlich eine neue Geschichte aus der Welt von Minecraft FREEDOM: Palutens erster Comic!

Dieses Mal dreht sich alles um den kleinen Golem Iggi, bekannt aus dem YouTube-Projekt FREEDOM, der durch einen rätselhaften Kristall eine fliegende Stadt voller Golems herbeiruft. Paluten und seine Freunde sind in höchster Alarmbereitschaft! Doch die Golems erweisen sich als überaus freundlich und nehmen Iggi wie einen verschollenen Bruder auf. In ihrer Stadt erwartet ihn ein wundervolles Leben an der Seite des Golem-Königs, wenn er sich als würdig erweist. Iggi gibt alles, denn er will unbedingt ein mächtiger Golem werden. Im Moment seines größten Erfolges jedoch entdeckt Paluten eine schreckliche Wahrheit: Jemand spielt ein falsches Spiel! Um Iggi und die Golems zu warnen, ist es längst zu spät. Paluten und Edgar müssen selbst aktiv werden, wenn sie Iggi retten wollen – und mit ihm die ganze Stadt.

Folgt Paluten, seinem besten Freund Edgar, Professor Ente und General Dieter in ein neues Abenteuer. Jede Menge Action und Explosions erwarten euch!

Total das süße Minecraft-Buch mit einer tollen Story, voller Gefühle und auch action. Dabei nie übertrieben und einfach niedlich. Vor allem aber niedlich gezeichnet. Selbst ich als erwachsener Minecraft-Fan hatte damit meinen Spaß, Kinder werden noch viel mehr Freude daran haben. Ein sehr moderner Comic, kann ich euch also sehr empfehlen.

9,0 von 10 Golems