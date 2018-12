Der gefährlichste Mann der Welt ist ein Thriller mit u.a. Gregory Peck und Anne Heywood von Pidax film aus dem Jahr 1968.

Der gefährlichste Mann der Welt: Während der chinesischen Kulturrevolution unter Mao Zedong beauftragt der Westen den Chemiker Dr. Hathaway (Gregory Peck), eine in dem fernöstlichen Land entwickelte Wachstumsformel zu stehlen. Was der Wissenschaftler aber nicht weiß, ist, dass ihm die Auftraggeber in seinem Kopf eine Minibombe eingepflanzt haben, die bei seiner Verhaftung ferngezündet werden kann. Ein packender Wettlauf beginnt …

Ich habe mir vor kurzem erst den Film Verschollen im Weltraum angesehen, der Film mit Gregory Peck ist aus einem Jahr später und da hat er mir so gut gefallen, dass ich richtig Lust hatte noch mehr Filme mit ihm zu sehen. Wie es der Zufall so will kam dieser Film diese Tage neu auf DVD heraus. Ich fand den Film auch okay, stellenweise hochspannend und insgesamt durchaus gelungen mit Stärken und Schwächen.

Der gefährlichste Mann der Welt“ ist ein Actionabenteuer aus britisch-US-amerikanischer Produktion. Den politischen Thriller von 1968 hat Fachmann J. Lee Thompson („Die Kanonen von Navarone“, „Mackenna‘s Gold“) gekonnt in Szene gesetzt. Gregory Pecks Einsatz im feindlichen Mao-Land gerät zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Spannung in Zeiten des Kalten Krieges, musikalisch eindrucksvoll begleitet von Jerry Goldsmiths ethnischem Filmmusik-Klassiker!

7,0 von 10 Klassikern