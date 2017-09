Der Fürst und das Mädchen ist eine Serie mit Maximilian Schell von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2007.

Der Fürst und das Mädchen – Die komplette Serie: Der alleinstehende und kinderlose Fürst Friedrich von Thorwald liegt im Sterben und will unter allen Umständen verhindern, dass seine geldgierige Schwester Fürstin Beate sein Wirtschaftsimperium nach seinem Tod übernimmt. Dafür benötigt er gemäß der Familienstatuten jedoch einen männlichen Nachkommen, dem er die Thorwald-Holding vererben kann. Und so greift er zu einem ungewöhnlichen Mittel: sein guter Freund und Berater Dr. Ulrich Gesswein soll sich nach einer passenden Frau umsehen, die den Erben zur Welt bringt. Der Fürst entscheidet sich daraufhin für die scheinbar bürgerliche Ursula Kaminiski.

Eigentlich sind solche Serien die irgendwie in Königshäusern, Fürstenhäusern etc. spielen, also in allem was irgendwie mit Adel zu tun hat, nicht so mein Ding. Wenn ich ehrlich bin, habe ich diese Serie auch nur wegen Maximilian Schell geschaut, einen der besten Schauspieler überhaupt, wie ich finde. Ihr merkt, ich bin ein großer Maximilian Schell Fan und schaue mir alles von dem Oscargewinner an was mir so zwischen die Hände kommt, eben auch Der Fürst und das Mädchen.

Ich muss auch sagen, dass ich die Serie zu Anfang gar nicht so toll fand. Ich dachte mir direkt, dass die Story doch etwas weit hergeholt ist und ich bestimmt nach drei Folgen ausmache. Allerdings plätschert das dann so dahin ohne wirklich langweilig zu werden. Man fragt sich immer wie gehts weiter und kein wirklicher Handlungsstrang bleibt lange ohne Antwort. Das haben die Produzenten schon richtig gut gemacht und bevor man sich versieht ist die erste Staffel rum und man fängt die zweite an. Ich würde nicht einmal behaupten, dass die Serie richtig gut ist, aber sie ist sehenswert. Schaut einfach selbst mal rein, dann versteht ihr sicher was ich meine.

7,5 von 10 Adeligen