Der Frühling kommt, jetzt kreativ dekorieren und gestalten, dachte ich mir diese Tage, denn mein Balkon sieht echt trübselig aus.

Der Frühling kommt

Es ist kein Jahr her, dass ich in meine Wohnung eingezogen bin. Ich sage euch, eine tolle Wohnung, schick, perfekt nach meinem Geschmack eingerichtet und ich habe sogar einen großen Balkon. Aber der sieht eben nicht so schön aus. Im Grunde ist nichts drauf, also sehr leer und ich in diesem kommenden Frühling habe ich mir vorgenommen das zu ändern, den Balkon mal richtig schick zu machen und dabei habe ich mir eine gewisse Inspiration aus folgenden Büchern geholt, die ich euch sehr empfehlen kann, schaut hier unbedingt mal rein, sicher ist auch die ein oder andere Idee für euch mit dabei.

Letzte Aktualisierung am 29.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Natur & Handwerk: Kreatives aus der Floristikwerkstatt: Natur und Natürlichkeit stehen hoch im Kurs und die kreative Beschäftigung mit natürlichen Werkstoffen ist der aktuelle Freizeittrend. Ob allein oder zusammen mit lieben Menschen – in zehn Kapiteln von Buchsbaum und Veilchenblüten aus dem eigenen Garten bis zu Mais vom Feld und Kiefer aus dem Wald zeigt „Natur & Handwerk“, wie viel Freude das Werkeln und Gestalten mit der Natur macht. Die in Bild und Text erklärten Techniken sind dabei unkompliziert und dennoch handwerklich ansprechend. Für Naturliebhaber, Dekorations- und Kreativ-Begeisterte ist dieses Buch eine umfangreiche Ideenquelle.

Blütenreich dekorieren im Frühling Evelyn Schinckel

Herausgeber: BLOOM'S

Auflage Nr. 1 (15.01.2018)

Taschenbuch: 128 Seiten

Blütenreich dekorieren im Frühling: Wenn der Winter sich langsam verabschiedet und die farbenfrohen Blüten von Hyazinthen, Primeln und Tulpen zum Vorschein kommen, ist die Frühjahrszeit bereit für ihren Einsatz. „Blütenreich“ hält auf 128 Seiten jede Menge raffinierte Ideen mit bunten Floralien bereit, um das Zuhause schöner zu machen. Ob tolle Geschenkideen oder der Tischschmuck für die Ostertafel – hier gibt es eine Fülle an Inspiration mit farbenfrohen Frühlingsblumen. Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Bild und Text sowie Techniktipps erläutern die Dekorationen, sodass auch Ungeübten das Nachmachen im Handumdrehen gelingt. Das Experimentieren mit verschiedenen Materialien wie Federn, Papier oder Beton kommt ebenfalls nicht zu kurz.

Topfgärten: Mein blühendes POTTpourri für draußen: Ob im Topf oder im Kübel: Tolle Bepflanzungen bringen Farbe und Leben auf Balkon und Terrasse. Unterschiedliche Materialien, Formen und Farben der Gefäße eröffnen ebenso viele Möglichkeiten der Gestaltung, wie die wundervolle üppige Blütenpracht, die jede einzelne Jahreszeit parat hält. In diesem Buch finden sich zahlreiche Ideen und Gestaltungsvorschläge für abwechslungsreiche Outdoor-Oasen. Genaue Pflanzenbenennungen sowie Kurzporträts erleichtern das Nachpflanzen. Ein Serviceteil mit Tipps und Informationen, vom Pflanzenkauf bis hin zu einer Übersicht unterschiedlicher Töpfe, rundet den Titel „Topfgärten“ ab.