Der Flieger Band 1: Der Start ist ein Comic von Salleck Publications vom 26. März 2019.

Der Flieger Band 1: Der Start: Der Flieger Tanguy-la-vie-dure aus der Serie Tramp (Comic+) erzählt sein Leben. Er wurde als Josef Schäfer als der Sohn eines Pastors und Arztes in Deutsch-Ostafrika geboren. Von seinem Vater lernt er das Fliegen. Bei einem Besuch auf der Farm der Beckers verliebt sich Josef in dessen junge Frau Silke. Damit beginnt eine Tragödie, die in Josefs Flucht mit dem Flugzeug seines Vaters gipfelt.

Meistens, wenn ich Comics lese sind das so ältere Comics aus meiner Jugend oder noch älter. Neuere Comics lese ich eher selten, fand aber hier das Cover so spannend, dass ich zugreifen musste. Die Geschichte die sich hinter dem interessanten Cover verbirgt ist hochspannend und sehr dramatisch. Dazu ist es noch fantastisch gezeichnet. Sehr detailreich, was bei Comics so in der Form auch selten ist. Am heftigsten fand ich das Ende, das werde ich euch natürlich nicht verraten, nur so viel das man irgendwann anfängt echt schneller zu lesen, sich die Bilder nicht mehr so genau anzusehen weil es hochspannend ist und man unbedingt wissen will wie es weiter geht. Details schaut man dann danach. Ich kann euch diesen Comic wirklich sehr empfehlen, schaut unbedingt mal rein.

9,0 von 10 Doppeldeckern