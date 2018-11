Der Feind auf meiner Couch: Horror für die Wanne ist ein Buch aus dem Verlag Edition Wannenbuch vom 22. Oktober 2018.

Der Feind auf meiner Couch: Horror für die Wanne: Ein mysteriöser Patient und ein Therapeut, der ihm nicht glauben will: Doch was, wenn seine unglaubliche Geschichte am Ende doch wahr ist …? Nicht für schwache Nerven: Die Angst kommt langsam aber sicher. Überraschendes Finale inklusive in der Erzählung von Phantastik-Autor Torsten Low.

Das Badewannenbuch nur für Erwachsene lässt sich bequem in 15 Minuten in der Badewanne lesen. Wasserfest und spannend – so wie alle Badebücher der Edition Wannenbuch.

Im Moment wird es Winter in Deutschland. In dem Moment wo ich diesen Beitrag schreibe haben wir es fraußen gerade mal 3 Grad und ordentlich Wind. Das perfekte Wetter um sich einfach mal in die Badewanne zu legen. Was macht ihr dann immer? Wenn ich baden gehe und das mache ich ausschließlich im Winter, dann lese ich gerne. Manchmal höre ich auch Radio, aber am liebsten halt lesen. Vieles ist zu lang und ich erwische mich immer wieder dabei wie das Wasser kälter und kälter wird, bis man sich neues heißes zulaufen lässt. Ich halte das locker bis zu zwei Stunden aus. Manchmal will ich aber auch nur eine halbe Stunde entspannen, dann lohnt es sich meist nicht ein Buch anzufangen und genau dazu ist dieses Buch gedacht. Ich fand die Idee echt witzig, eine kurze Geschichte die man mit in die Wanne nehmen kann, weil das Buch aus Schaumstoff besteht, es ist also egal ob es nass wird. 5 EUR ist natürlich ein stolzer Preis bei 15 bis 20 Minuten Spaß, aber ein Gag für alle die, die gerne baden auf jeden Fall und ein witziges kleines Weihnachtsgeschenk, schaut also einfach selbst mal rein.

7,0 von 10 Vollbädern