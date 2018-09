Der Fall Özil: Über ein Foto, Rassismus und das deutsche WM-Aus ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 31. Juli 2018.

Der Fall Özil: Über ein Foto, Rassismus und das deutsche WM-Aus: Nach dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft waren für viele Kritiker die Schuldigen rasch gefunden: Mesut Özil und Ilkay Gündogan, die sich im Vorfeld der WM mit dem despotischen türkischen Staatspräsidenten Erdogan hatten ablichten lassen, wurden erst zum Sündenbock abgestempelt, dann zur Zielscheibe übelster Beschimpfungen. Dietrich Schulze-Marmeling analysiert in diesem aktuellen Buch das sportliche Scheitern der Nationalelf, die Politik des DFB in der Foto-Affäre sowie die Frage, wie aus einer berechtigten Kritik eine rassistische Kampagne wurde. Den Anhang des Bandes bilden Beiträge von Diethelm Blecking, Robert Claus und Ilkays Bruder Ilker Gündogan zur langen Tradition der multiethnischen Nationalmannschaften in Deutschland, über Fußballer als „politische Botschafter“ wider Willen und die Funktionsweise von Rassismus.

Sind Fußballer auch politische Botschafter? Das ist wohl die Frage, die die meisten von uns beschäftigt hat in den letzten Monaten und gerade zur letzten WM. Ich weiß gar nicht genau welche Meinung ich haben soll, das Buch klärt pro und contra. Was ich aber auf jeden Fall weiß: Man sollte für sein Land, gerade als Fußballspieler alles geben und dazu gehört es eben auch medial für sein Land einzustehen und das hat Özil in meinen Augen nicht getan. Daher sehe ich seine Auftritte eher kritisch. Wer diese ganze Situation erfassen möchte und sich ein vernünftiges Bild machen möchte, sollte in dieses Buch hinein schauen und sich seine eigene Meinung bilden.

Wer noch mehr zur WM erfahren möchte, dem kann ich das Buch Das große WM-Buch aus demselben Verlag empfehlen: Die ganze Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft von ihren Anfängen 1930 bis zum Turnier 2018 in Russland in einem Buch. 21 packende Turniere voller unvergessener Momente und toller Spieler, mit vier Sternen für Deutschland, großen Namen, spektakulären Überraschungen und legendären Partien. Unterhaltsam und informativ geschrieben, mit vielen Bildern und allen Ergebnissen.

