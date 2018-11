Der Falke und der Schneemann ist ein Film mit u.a. Sean Penn und Timothy Hutton von Koch Media aus dem Jahr 1984.

Der Falke und der Schneemann: Ein Film nach einer wahren Begebenheit: Der Amerikaner Christopher Boyce hat beruflich Zugang zu streng geheimen Dokumenten. Als er auf erschütterndes Material im Zusammenhang mit der CIA und Rüstungsgeschäfte stößt, ist er entsetzt und von seinem Land enttäuscht. Christopher beschließt daraufhin, die brisanten Informationen an die Sowjets zu verkaufen. Hilfe dabei bekommt er von seinem Freund Daulton Lee, der dank seiner Drogenkarriere über nützliche Kontakte verfügt. Doch Christopher und Daulton finden relativ schnell heraus, dass man sich mit Geheimdiensten lieber nicht anlegen sollte. Einmal ins Visier von CIA und KGB geraten, gibt es so schnell kein Entrinnen mehr…

Ich stehe normalerweise nicht so auf diese Spionage-Filme, habe mir den Film im Grunde nur wegen Sean Penn angeschaut, weil ich ihn als Darsteller sehr mag und so früher Filme von ihm gar nicht kenne. Das war damals auch so die zeit in der er berühmt wurde, das fand ich spannend zu sehen. Auch das der Film nach einer wahren begebenheit gedreht wurde war spannend, nebenher habe ich mir immer mehr Infos über den echten Christopher Boyce herausgesucht, fand ich also spannend. Allerdings merkt man dem Film dann letztendlich sein Alter auch schon an, daher ist meine klare Empfehlung zum Kauf an die, die den Film natürlich kennen und lieben, sowie generell Filmfans aus den 80er Jahren. Dann ist diese Version ein Highlight.

Zu dem Film auf DVD und Blu-ray bekommt ihr noch jede Menge sehenswertes Bonusmaterial wie etwa einen Kinotrailer; TV-Spot; Bildergalerie; Vintage Electronic Press Kit; Vintage Featurettes: America’s Most Unlikely Spies, Creating The Characters, Falconry – The Deadly Sport; Vintage Profile: John Schlesinger, Timothy Hutton, Sean Penn; Vintage Interviews: Timothy Hutton, John Schlesinger und natürlich ein umfangreiches Booklet.

7,0 von 10 Spionen