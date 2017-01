Der deutsche Wald – Naturereignis, Wirtschaftsraum, Sehnsuchtsort: Unser Wald wir brauchen ihn, wir lieben ihn. Er bedeckt rund ein Drittel unserer Heimat, ist ein einzigartiger Lebensraum für Mensch und Tier. Buchen-, Eichen-, Nadel-, Auen- und Bruchwälder dieses Buch beschreibt die ganze Vielfalt unserer heimischen Wälder: als Wirtschaftsfaktor, Erholungsgebiet und Ort der Sehnsucht. Erkunden Sie die Wälder unserer Nationalparks und entdecken Sie Pflanzen und Tiere. Wandeln Sie auf den Spuren der Köhler, Flößer und Glasmacher und erfahren Sie alles über die Erfolgsgeschichte unserer Wald- und Forstwirtschaft, die weltweit zum Exportschlager wurde. Die ganze Fülle und der der ganze Facettenreichtum unserer Wälder in einem prachtvollen Band. Ein Vergnügen für die ganze Familie!

Ich lebe an der Küste, ich sehe also im Normalfall nicht sehr viel Wald. Das was wir hier oben Wald nennen, ist im besten Falle eine kleine Ansammlung von Bäumen, das weiß ich aber auch erst seit ich Urlaub in Regionen mache, wo es wirklich noch Wälder gibt, zb. im Harz. Als Kind dachte ich immer Wald ist das was wir hier haben, das weiß ich mittlerweile besser.

Das Buch ist toll. Am Anfang beantwortet es erst einmal die Frage, die ich auch lange Zeit lang hatt: Wann ist ein Wald eigentlich ein Wald? Dazu gibt es dann total schöne Bilder, besonders die wenn so die Sonne durch die Baumkronen schimmert sich genial. Davon gibt es einige, die hatten es mir besonders angetan. Auch im späteren Verlauf des Buches, wenn es dann um die Lebewesen im Wald geht oder die Frage gestellt wird wie deutsch unsere Wälder sind, ist das Buch spannend zu lesen. Es hat einfach so viele Informationen und noch mehr schöne Bilder, dass es sich mehr als nur lohnt hier einmal reinzuschauen.