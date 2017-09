Der Chef, den ich nie vergessen werde: Wie Sie Loyalität und Respekt Ihrer Mitarbeiter gewinnen ist ein Buch aus dem Campus Verlag von 2017.

Der Chef, den ich nie vergessen werde: Großartige Führungskräfte sind vor allem großartige Persönlichkeiten. Deshalb zeigt Alexander Groth in dieser komplett überarbeiteten Neuauflage, wie jeder Manager seine starken persönlichen Eigenschaften nach und nach entwickeln kann. Am Ende des Prozesses steht ein Mensch, der sein Leben nicht auf Karriereoptimierung ausrichtet, sondern andere mit Demut, Akzeptanz und Vertrauen führt. Nur so hinterlässt man Spuren in den Unternehmen sowie in den Köpfen und Herzen seiner Mitarbeiter.

Ich bin ja etwas hin- und hergerissen von dem Buch. Kann man weit kommen im Beruf, wenn man ein guter Mensch ist? Ich glaube eher nicht wirklich. Die zweite Frage ist: Möchte man ein guter Chef sein? Ist das kompatibel mit dem Wunsch auf großen persönlichen Erfolg? Auch das denke ich nicht. Aber darum gehts nicht wirklich, es geht eher darum ein guter Chef zu sein, wer das möchte wird dies Buch sicher mögen. Ich hingegen lege mehr Wert auf persönlichen Erfolg, möchte Mitarbeiter dabei aber nicht völlig vergessen.

7,0 von 10 Mitarbeitern