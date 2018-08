Der Bergdoktor – Staffel 1 ist eine Serie von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2008.

47 Bewertungen Der Bergdoktor - Staffel 1 [2 DVDs] Studio Hamburg Enterprises (17.08.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 360 Minuten

Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Siegfried Rauch

Deutsch

Der Bergdoktor – Staffel 1: Anlässlich des sechzigsten Geburtstags seiner Mutter, kehrt Martin Gruber für einen Kurzbesuch in seine alte Heimat, ins idyllische Bergdorf „Ellmau“ zurück. Um der heimatlichen Enge des Tiroler Bergtals zu entfliehen, hatte sich dieser vor Jahren schon in den Großstadtdschungel abgesetzt. Ein echter Kulturschock also, für den inzwischen in New York lebenden Chirurgen. Schnell merkt er zudem, dass niemandem so recht nach Feiern zumute ist. Seine Jugendliebe und Schwägerin Sonja, ist vor kurzem bei einem Autounfall ums Leben gekommen und hinterlässt das Dorf in Trauer und Schock. Ein freudiges Wiedersehen gibt es also nicht und vor allem Martins Bruder Hans und seine Nichte Lilli gilt es nun zu trösten.

Martin, der sich seinen Besuch in der Heimat definitiv anders vorgestellt hatte, will daraufhin so schnell wie möglich nach Hause. Sein ehemaliger, alternder Mentor Dr. Melchinger hätte ihn jedoch gerne als Nachfolger seiner Praxis und sieht nur eine Möglichkeit, ihn im Dorf zu behalten und gesteht ihm deshalb ein Geheimnis: Martins Nichte Lilli ist in Wirklichkeit seine Tochter!

In den 90er Jahren gab es schon einmal eine Serie Der Bergdoktor, die lief damals auf Sat1, die fand ich als Jugendlicher ganz gut, ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht wusste, dass das ZDF das Buch seit 2008 auch als Serie verfilmt. Sogar sehr erfolgreich, denn mittlerweile umfasst die Serie beinahe ein Dutzend Staffeln und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Für alle Fans gibt es nun die Anfänge, also die erste Staffel auf DVD, das war für mich Grund genug mit der Serie auch mal zu beginnen. An die alte aus den 90ern habe ich nur noch verschwommene Erinnerungen, ich kann aber sagen, dass ich Parallelen entdeckt habe, wie auch sonst, es ist ja derselbe Stoff der hier verfilmt wurde, nur diese Serie ist etwas aufwendiger und moderner, mi hat das gut gefallen, ich freue mich nun auf den Release der weiteren Staffeln.

8,0 von 10 Ärzten auf der Alm