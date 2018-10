Der begrabene Riese ist ein Hörbuch aus dem Random House Audio Verlag vom 8. Oktober 2018.

Angebot 48 Bewertungen Der begrabene Riese Kazuo Ishiguro

Herausgeber: Random House Audio

Auflage Nr. 0 (08.10.2018)

Der begrabene Riese: Britannien im 5. Jahrhundert: Nach erbitterten Kriegen zwischen den Volksstämmen der Briten und Angelsachsen ist das Land verwüstet. Axl und Beatrice sind seit vielen Jahren ein Paar. In ihrem Dorf gelten sie als Außenseiter, und man gibt ihnen deutlich zu verstehen, dass sie eine Belastung für die Gemeinschaft sind. Also verlassen sie ihre Heimat in der Hoffnung, ihren Sohn zu finden, den sie seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Ihre Reise ist voller überraschender Begegnungen und Gefahren, und bald ahnen sie, dass in ihrem Land eine Veränderung heraufzieht, die alles aus dem Gleichgewicht bringen wird, sogar ihre Beziehung.

Ein gewaltiger, intensiver, spannender Roman, der uns mitnimmt auf eine so tiefgründige wie faszinierende Reise. Kazuo Ishiguros unprätentiöser und zugleich betörender Realismus macht ihn zu einem feinsinnigen Meister des Erzählens. …mehr lesen

Dies Hörbuch geht 13 Stunden und ist eines der längsten die ich bisher gehört habe. Ich fand das hier und da schon etwas ungewöhnlich, ein so langes zu hören, wobei auch eigentlich ganz schön, denn ich bin viel mit dem Auto unterwegs und haben stellenweise 4-5 Stunden lange Fahrten vor mir, da höre ich unglaublich gerne Hörspiele oder Hörbücher. Dieses habe ich in mehreren Etappen gehört und fand es immer schwierig nach einigen Tagen wieder reinzukommen, denn die Geschichte ist bei 13 Stunden eben auch ziemlich gewaltig. Nicht nur gewaltig, sondern auch spanend und vor allem sehr gut vorgelesen von Gert Heidenreich. In Jugendsprache würde man wohl sagen ein episches Hörbuch, ich gebe euch eine klare Empfehlung, hört unbedingt mal rein.

9,0 von 10 epischen Geschichten