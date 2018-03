Der Appell von Jesus an die Welt: Liebe und Frieden sind möglich ist ein Buch aus dem Verlag Benevento vom 22. Februar 2018.

Der Appell von Jesus an die Welt: Liebe und Frieden sind möglich: Krieg und Terror beherrschen den politischen Alltag, große Teile der Menschheit leben in Armut, und die Zerstörung der Natur schreitet unaufhaltsam voran. Die Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen, scheint dringlicher denn je. Was würde Jesus von Nazareth heute sagen? In einem fiktiven Gespräch befragt Franz Alt Jesus zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Ein eindrucksvoller Appell für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung unserer Schöpfung.

Ich weiß gar nicht so recht wie ich anfangen soll. Die Überlegungen die dieses Buch bietet sind gelungen und regen stark zum Nachdenken an. Als fiktives Interview mit Jesus ist das allerdings nicht gelungen, es liest sich wie ein Interview mit sich selbst, was es letztendlich auch ist. Im Namen Jesu eine Meinung zu verbreiten finde ich nicht so gut, das ist leider nicht gelungen, versteht mich aber nicht falsch. Im Ansatz ist das Buch gut, leider nur im Ansatz. Dies ist aber nur meine Meinung, deine könnte ja eine andere sein, also schau einfach selbst mal rein.

6,5 von 10 Interviews mit Jesus