Der allerletzte Zug: Mühelos rauchfrei! ist ein Buch aus dem Ecowin Verlag vom 20. September 2018.

Der allerletzte Zug: Mühelos rauchfrei! Ursula Grohs

Herausgeber: Ecowin

Auflage Nr. 1202018 (20.09.2018)

Gebundene Ausgabe: 248 Seiten

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Der allerletzte Zug: Mühelos rauchfrei!: Stellen Sie sich vor, Ihre Füße stecken den ganzen Tag in engen Schuhen. Endlich ist Abend, Sie ziehen die Schuhe aus: AAHHH. Diese Erleichterung erzeugt das Rauchen im Gehirn des Süchtigen. Ein negativer Zustand wird in den Normalzustand überführt. Dieses Buch ist besser als eine Zigarette: Es macht aus dem »normalen« einen »glücklichen« Zustand. Der Schalter im Kopf wird umgelegt. Die Lust am Rauchen verpufft. Eine praktische Anleitung für Raucher und ihre Lieblingsmenschen.

Was Rauchen alles im Körper anrichtet, ist längst bekannt, so denkt man. Und doch wartet die medizinische Forschung mit immer neuen, bislang unbekannten Details über die schädigenden Effekte von Nikotin und weiteren Inhaltsstoffen von Tabak auf. Alles Wissen nützt nichts. Raucher ignorieren es und halten sich für nicht süchtig.

Das Rauchen nicht gut ist weiß glaube ich jeder Raucher. Ich selbst bin Raucher, eher so der Gelegenheitsraucher. Ich hatte zwischendurch mal einige Jahre nicht geraucht und bin nun in einer Phase, wo ich wieder etwas rauche. Ich weiß genau wie schlecht das ist, doch gibt es manchmal Situationen im Leben wo man auf diese Sucht zurückgreift. Ob ein Buch dabei helfen kann diese Situation zu ändern weiß ich nicht, ich glaube da muss man anders ansetzen, aber ich denke, dass das Buch einen hilft zu erkennen was rauchen mit dem Körper macht und es hilft dabei zu einer ersten Einsicht, daher kann ich jedem Raucher empfehlen hier zumindest einmal reinzuschauen.

6,5 von 10 Glimmstengeln