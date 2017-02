Dennis und der Diktator am 22.02.2017 um 22:10 Uhr im WDR

Dennis und der Diktator: US-Basketball-Idol Dennis Rodman ist ein bizarrer Typ – und völlig unkontrollierbar. Ganz anders als der alles kontrollierende Diktator Nordkoreas, Kim Jong-Un. Beide vereinbarten ein Sportevent auf höchstem Niveau: In Pjöngjang soll 2014 ein Basketballspiel zwischen den Mannschaften Nordkoreas und den Ex-Stars der US-Profiliga NBA stattfinden. Dieses Spiel soll zu einer Friedensmission werden und ein neues Kapitel in den Beziehungen der verfeindeten Nationen aufschlagen. Denn schließlich war es bereits in den 70er Jahren einer US-Tischtisch-Auswahl in Peking gelungen, das Ende der Eiszeit zwischen China und den USA einzuläuten.

Das Dennis Rodman in Nordkorea war, hatte ich in den Nachrichten mitbekommen, dass er sogar ein Basketball-Spiel veranstaltet hat wusste ich nicht. Das war mir also alles komplett neu. Im Grunde ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, den er sich und den er uns mit seiner Art wohl versaut hat, wie man sagen muss. Wer weiß wie viele Menschen das irgendwann mal das Leben kostet, aber ich denke zu weit in die Zukunft. Auf jeden Fall war diese Dokumentation sehr spannend, wenn die Dinge auch manchmal ins Lächerliche gezogen wurden, ich hatte das Gefühl man wolle witzig sein, das tat der Doku nicht gut, die Macher hätten das Thema ernster nehmen sollen. Ansonsten aber sehr sehenswert, schaut unbedingt mal rein.

