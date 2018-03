Dennis Hopper. Photographs 1961–1967 ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag vom 19. Februar 2018.

Dennis Hopper. Photographs 1961–1967 Victor Bockris, Walter Hopps, Jessica Hundley

Herausgeber: TASCHEN

Gebundene Ausgabe: 484 Seiten

Dennis Hopper. Photographs 1961–1967: In den 1960er-Jahren hatte Dennis Hopper seine Kamera überall dabei – am Filmset, auf Partys, beim Besuch von Restaurants, Bars und Galerien, im Auto auf dem Highway, bei politischen Kundgebungen. Er fotografierte Filmidole, Popstars, Schriftsteller, Künstler, seine Freundinnen, aber auch gänzlich Unbekannte. So hielt er einige der wichtigsten Momente seiner Generation mit ebenso intuitivem wie scharfem Blick fest. Im Epizentrum des kulturellen Umbruchs von Kunst, Musik und Politik nahm er Stars wie Tina Turner in ihrem Studio, Andy Warhol bei seiner ersten Ausstellung an der Westküste, Paul Newman am Set oder Martin Luther King beim Bürgerrechtsmarsch von Selma nach Montgomery in Alabama auf.

Die umfangreiche Auswahl dieses Bandes wurde von Hopper selbst gemeinsam mit dem Galeristen Tony Shafrazi zusammengestellt. Sie versammelt die Höhepunkte seiner Karriere als Fotograf und ist nun in einer neuen Auflage wieder verfügbar. Mit einführenden Texten von Tony Shafrazi und Walter Hopps, dem legendären Förderer der Kunst der amerikanischen Westküste, einer detaillierten Biografie und einem neuen Nachwort von der Journalistin Jessica Hundley sowie Auszügen aus Interviews, die Victor Bockris mit den von Hopper porträtierten Stars, seiner Familie und seinen Freunden führte, gibt dieses Buch einen umfassenden Einblick in die Ansichten und Erlebnisse einer der faszinierendsten Persönlichkeiten Amerikas.

Ein tolles Buch, ich war immer ein großer Fan von dem Schauspieler Dennis Hopper und habe bis zu diesem Buch gar nicht gewusst, dass er auch so ein Talent in der Fotografie war, das dieses Buch eindrucksvoll beweist.

8,5 von 10 Fotografierenden Schauspielern