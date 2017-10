Demopolis: Oder was ist Demokratie? ist ein Buch vom Verlag Philipp von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft aus dem Jahr 2017.

Demopolis: Oder was ist Demokratie?: Die Demokratie – läuft ihre Zeit ab? Diese Frage wird immer häufiger gestellt, seitdem autoritäre Führer im Vormarsch sind. »Wir erwarten das Falsche von unserer Demokratie«, wäre die Antwort von einem der modernsten Denker unserer Zeit: Josiah Ober. In seinem Grundlagenwerk ›Demopolis‹ beschreibt der Historiker und Philosoph, was Demokratie im Kern ausmacht. Dazu schaut er auf die ›Wiege der Demokratie‹, das alte Griechenland. Im Altertum gab es keine richterliche Unabhängigkeit oder Pressefreiheit, die Errungenschaften des Liberalismus. Und die Bürger, die das heute aufgeben sollen, leben in einer Demokratie? Folgen Sie Josiah Ober bei der Beantwortung dieser spannenden Fragen.

Ich fand das Buch vom Inhalt interessant, von der Machart aber ganz furchtbar. Ich habe das Lesen irgendwann aufgehört, weil ich die form so furchtbar fand, dass es mich beim Lesen immer mehr gestört hat. Wie kann man sich das vorstellen? Der Text ist voll mit Zahlen, sogenannten Fußnoten, die immer am Ende jedes Abschnittes erklärt werden, was teilweise über Seiten geht. So ist man ständig am hin- und herblättern, ein Lesefluss entsteht dabei nicht und so etwas ist mir zu schwierig. Ich möchte mich einem Thema gerne hingeben und weglesen, nicht ständig den Anschluss verlieren. Aber das ist Geschmackssache, du könntest das nicht so schlimm finden, dann ist das Buch ganz sicher ein Highlight, ich bewerte hier allerdings nur die Form, weil ich es dann nicht weiter gelesen habe, schau Du unbedingt selbst mal rein und mache dir ein eigenes Bild.

3,0 von 10 Demokraten