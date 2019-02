Dem Teufel auf der Spur – Hell’s Island ist ein film mit u.a. John Payne, Mary Murphy, Francis L. Sullivan, Eduardo Noriega und Arnold Moss von Studio Hamburg Enterprises (aberle-media) aus dem Jahr 1955.

Dem Teufel auf der Spur - Hell's Island [1955] Studio Hamburg Enterprises (aberle-media) (15.02.2019)

Dem Teufel auf der Spur – Hell’s Island: Der Las Vegas Türsteher Mike Cormack (John Payne), ein ehemaliger Anwalt, dessen Karriere durch Alkoholismus ruiniert wurde, erhält einen Angebot von einem mysteriösen Mann namens Barzland (Francis L. Sullivan). Mike besucht die Tropeninsel Santo Rosario und holt einen gestohlenen Rubin zurück. Der Anreiz – Geld, sicher, aber auch Rache; die Frau, die vermutlich den Edelstein genommen hat, ist Janet (Mary Murphy), Mikes Ex-Flamingo, die ihn für einen Piloten verlassen hat. Mike stimmt zu, findet sich aber schnell von Gefahr und Täuschung umgeben.

Der Film hat schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel und das sieht man ihm auch an, dennoch ist er richtig spannend gemacht. Es ist eben einer von diesen alten Klassikern, die damals schon hervorragend waren, weil diese Filme, wie auch dieser, von den Schauspielern leben und die machen hier einen super Job. Die Geschichte ist auch spannend, mir hat dabei die Erzählweise am besten gefallen. Es war so, dass der Protagonist im Krankenhaus aufwacht und das erzählt an das er sich erinnern kann. Solche Art von Filmen liebe ich wo man das vermeintliche Ende zuerst sieht und dann die Story wie es dazu gekommen ist. Ich kann euch sehr empfehlen hier einfach mal reinzuschauen, es lohnt sich.

8,5 von 10 Edelsteinen