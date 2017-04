Deliciously Ella mit Freunden: Gesunde Rezepte zum gemeinsamen Genießen: Kochen und essen machen in der Gesellschaft guter Freunde noch viel mehr Spaß: Diese Erkenntnis des neuen großen Foodtrends beherzigt Ella Mills seit Langem. Ob für das späte Frühstück, den schnellen Lunch oder rauschende Feste: In ihrem neuen Kochbuchbestseller präsentiert sie mehr als 100 natürliche, pflanzliche, milch- und glutenfreie Rezepte, die sich besonders gut für den gemeinsamen Genuss eignen.

Ein sehr gelungenes und hochwertiges Kochbuch mit interessanten Rezepten, die ich in der Tat so auch noch nicht gelesen hatte, wenn manche auch sehr einfach gehalten sind. Wie etwa die karamellisierten Bananenscheiben. Einfach und lecker. So sind dann viele Rezepte und Ideen in diesem Buch, wie zb. die leckeren Smoothies am Anfang zum Frühstück oder die leckeren Backrezepte zum Ende hin. Außerdem in der Reihe erschienen das Buch Deliciously Ella – Smoothies & Säfte, was ich euch ebenso empfehlen möchte, gesunde Smoothies sind immer ein absolutes MUSS. Schaut am besten selbst mal rein, es lohnt sich sehr.