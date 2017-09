Dein Gedächtnis kann mehr!: Kreative Merktipps für den digitalen Alltag ist ein Ratgeber von Fischer & Gann aus dem Jahr 2017.

Früher konnte ich mir alles merken. Telefonnummern meiner kompletten Verwandschaft, Nummern von sonstigen Unternehmen, Tierärzten, Ämtern und und und. Das Gedächtnis wurde einfach mehr trainiert, weil man nichts hatte um es immer abrufbereit zu haben, wie heute zb. das Smartphone. Heute weiß man ja nicht einmal mehr seine eigene Nummer.

Das Smartphone nimmt uns heute alles ab, man muss an nichts mehr selbst denken. Termine oder Erinnerungen und natürlich Nummern ist alles abgespeichert, wenn ich nicht morgens schauen würde was anliegt wüsste ich gar nicht was am Tag zu tun ist. Das ist irgendwie angenehm nicht ständig an alles zu denken, aber macht auch irgendwie Angst und ein ungutes Gefühl, wenn man so abhängig ist. Genau da setzt dieses Buch an, die Abhängigkeit zu beenden und wieder mehr mit dem Gedächtnis zu arbeiten. Dazu führt das Buch viele Übungen und Empfehlungen auf, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Ich selbst werde wohl einige Übungen öfter mal machen und versuchen mein Gedächtnis wieder etwas zu reaktivieren und zu stärken. Macht es mir doch einfach mal nach und schaut selbst einmal in dieses Buch hinein, es lohnt sich.

8,0 von 10 vergesslichen Menschen