Decommissioned – Anschlag auf Befehl ist ein Thriller mit u.a. Johnny Messner und Vinnie Jones von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2016.

Decommissioned - Anschlag auf Befehl [Blu-ray] Studio Hamburg Enterprises (14.09.2018)

Blu-ray, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 80 Minuten

Johnny Messner, Vinnie Jones, Estella Warren, Michael Pare, James Remar

Deutsch, Englisch

Decommissioned – Anschlag auf Befehl: Der Ex-CIA-Agent John Niles hat mit seinem alten Leben abgeschlossen und führt mit Frau und Sohn ein ruhiges, beschauliches Leben als Versicherungsvertreter – bis er von Unbekannten entführt wird. Unter Folter soll er alles über eine geheime Operation verraten. Doch John beteuert, nichts darüber zu wissen. Als die Entführer offenbaren, dass sie auch Johns Familie gekidnappt haben, setzt dieser alles daran, Frau und Kind zu befreien. Doch das gestaltet sich alles andere als einfach …

Ich fand diesen Film gar nicht mal so schlecht. Er ist zwar nun nicht extrem hochwertig produziert, hat aber eine interessante Story, bei der es darum geht den Präsidenten zu töten. Der Film schnappt auch das Attentat auf JFK auf und bietet eine neue Sichtweise auf das ganze. Was ich aber noch besser fand waren die Actionszenen. Johnny Messner ist ein Koloss, am Anfang gab es eine super Kampfszene wo man ihn das total abgekauft hat die Wut. Sowas sehe ich ja gerne, wenn einer son bisschen auf einem Rachetrip ist. Wie gesagt, der Film ist sicher nicht das Highight aus Hollywood, aber Actionfans werden hier auf ihren Geschmack kommen.

7,5 von 10 verprügelte Gangster