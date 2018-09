Death in Paradise – Sammelbox 1 – Staffel 1-3 ist eine Krimiserie mit u.a. Ben Miller von Edel Germany aus dem Jahr 2018.

Death in Paradise – Sammelbox 1 – Staffel 1-3: Saint-Marie ist einer der schöne Urlaubskulissen der Welt. Kristallklares Wasser, weißer Sand, karibischer Flair und herrlich entspannte Menschen. Doch immer wieder ziehen dunkle Wolken über der wunderschönen Insel auf … Kurzerhand wird der in London stationierte Inspector Richard Poole in das Urlaubsparadies versetzt, um die rätselhaften Fälle aufzuklären.

Nachdem Richard Poole zu Beginn der dritten Staffel selbst einem Mord zum Opfer fällt, wird der Ermittler Humphrey Goodman auf die paradiesische Insel entsandt, um das vorzeitige Ableben seines Vorgängers aufzuklären. Die Ermittler müssen sich nicht nur mit kniffligen Fällen, sondern auch mit gelassenen Kollegen, sommerlichenTemperaturen und allgegenwärtigem Sand herumschlagen.

Die Serie ist klasse, leider läuft sie auf ZDFneo, vorbei an der breiten Masse. Ich hätte die Serie da nie entdeckt, war damals aber froh das getan zu haben. Da fragt man sich auch echt, warum das ZDF die Serie nicht selbst bringt, weil das neue Konzept gefällt mir sehr gut. Die Kraibikinsel macht bei jeder Szene Lust auf mehr und der Humor ist typisch britisch, was ich sehr mag. Was mir gut gefällt ist, dass man bis zum Ende mitraten kann, was ja bei Krimi-Serien selten geworden ist. Es bleibt also bis zum Ende sehr spannend.

Ich hatte allerdings nach den ersten beiden Staffeln aufgehört zu schauen, leider ist das ja so, man verpasst ein paar Folgen und ist dann irgendwie raus. Daher hatte ich mich diese tage mega gefreut, dass es die Serie jetzt in so Boxen gibt. Die ersten drei Staffeln zu einem Hammerpreis, keine Ahnung wie das Unternehmen daran noch verdient. Kann man und sollte man sich auf jeden Fall zulegen, die Serie ist wirklich gelungen. Viel Spaß beim schauen.

8,0 von 10 gebügelten Anzügen für den Strand