Datenbankentwicklung mit SQL Server 2016: SQL Server 2016 und die kostenlose Version SQL Server 2016 Express sind ideal, um in die professionelle Entwicklung einzusteigen. Sie können damit komplexe Datenbankprojekte verwirklichen, die die Funktionalität einer Desktop-Datenbank wie Microsoft Access deutlich übersteigen. Wenn Sie tiefer in die Datenbankentwicklung mit einem professionellen Datenbankserver einsteigen oder Ihre Access-Kenntnisse auf das nächste Level bringen wollen, ist dieses Buch genau das Richtige für Sie. Es vermittelt sowohl die Datenbankgrundlagen als auch das Programmierwissen, das Sie benötigen, um die umfangreichen Möglichkeiten von SQL Server 2016 zu nutzen. Verpackt in ein didaktisch ausgearbeitetes Konzept mit vielen Übungen und Praxistipps, ermöglicht dieses Buch Ihnen eine fundierte Einarbeitung in die Entwicklung von Datenbanken.

In meiner Ausbildung habe ich das Entwickeln von Datenbanken geliebt. Der ein oder andere unter euch wird wissen, dass ich gelernter Fachinformatiker bin. Mir was das Thema immer sehr zugänglich, ich hatte es irgendwie sehr einfach alles rund um das Thema Datenbanken zu verstehen und muss ganz ehrlich sagen, dass ich selbst in meiner Freizeit Aufgaben mit Datenbanken umsetzen, einfach weil es viele Vorteile bietet, wie Zeitersparnis und weil es mir Spaß macht. Wie das aber so ist, wenn man mal 1-2 Jahre nicht damit arbeitet vergisst man eben auch eine Menge. Ich habe das Buch als Anlass genommen mein Wissen einmal wieder aufzufrischen und kann dabei feststellen, dass es sich ebenso hervorragend für Neulinge eignet, da es einen direkt am Anfang abholt. Dabei ist es so verständlich geschrieben, dass ich auch sagen würde, dass es sich fürs Selbststudium eignet. Schau am besten selbst mal rein, es lohnt sich sehr.