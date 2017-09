Dat glöws Du nich …: Plattdeutsche Geschichten von Helmut Holz ist ein Buch aus dem Schnell Verlag von 2017.

Dat glöws Du nich …: Plattdeutsche Geschichten von Helmut Holz: Ich bin ja fast Ostfriese, ich wohne in der Gegend, also in Norddeutschland und bin mit Plattdeutsch als Sprache aufgewachsen. Ich kann es also selbst ein wenig sprechen, aber alles verstehen, daher höre ich mir zb. gerne Nachrichten auf Plattdeutsch an oder schaue mir Theaterstücke in Plattdeutsch an. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich auf Platt bisher noch nichts gelesen habe, da sollte dies Buch mit seinen Geschichten von Helmut Holz das erste sein.

Ich hatte aber, ehrlich gesagt, meine Schwierigkeiten mit dem Lesen, es ist doch nochmal was anderes als es zu hören und so hat es ein ganzes Weilchen gedauert bis ich die Geschichten verstanden habe, weil ich vieles mehrfach lesen musste. Das war sehr anstrengend, aber auch irgendwie interessant. Ich kann dies Buch daher allen empfehlen, die sich die Zeit nehmen möchten, oder bereits Platt lesen können, dann sind es sehr interessante und kurzweilige Geschichten.

7,0 von 10 Ostfriesen