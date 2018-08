Das Zeiträtsel ist ein Science-Fiction Fantasy Abenteuerfilm mit u.a. : Storm Reid, Deric McCabe, Levi Miller, Mindy Kaling und Oprah Winfrey von Walt Disney aus dem Jahr 2018.

12 Bewertungen Das Zeiträtsel Walt Disney (16.08.2018)

DVD, Freigegeben ab 6 Jahren

Laufzeit: 105 Minuten

Storm Reid, Deric McCabe, Levi Miller, Mindy Kaling, Oprah Winfrey

Englisch, Deutsch, Französisch

Letzte Aktualisierung am 22.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Das Zeiträtsel: Meg Murry (Storm Reid) ist ein typischer Teenager, der einfach nur dazugehören möchte. Die Tochter zweier weltberühmter Physiker ist, genau wie ihr kleiner Bruder Charles Wallace (Deric McCabe), hochintelligent und auf einzigartige Weise begabt. Was ihr Leben allerdings noch komplizierter macht, ist das plötzliche Verschwinden ihres Vaters (Chris Pine). Als Meg herausfindet, dass es etwas mit dem geheimen Projekt ihrer Eltern zu tun haben muss, nimmt die Sache ganz neue Dimensionen an: Um ihren Vater zu finden müssen Meg, ihr Klassenkamerad Calvin (Levi Miller) und ihr Bruder dieser mysteriösen Erfindung auf den Grund gehen und sich auf eine gewagte Expedition durch Raum und Zeit begeben, in der sie in Welten vordringen, die sich jenseits jeder Vorstellungskraft befinden. Neben vielen Gefahren gibt es allerdings auch unerwartete Hilfe von drei rätselhaften überirdischen Wesen (Mrs. Welche – Oprah Winfrey, Mrs. Soundso – Reese Witherspoon und Mrs. Wer – Mindy Kaling), die sie auf ihrem Weg begleiten.

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Ich habe mir gerade mal die Rezensionen auf Amazon durchgelesen, die ja meistens schlecht ausfallen. Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich fand den Film klasse, richtig farbgewaltig, tolle Effekte und eine fantastische Story, die wirklich mal was anderes ist. Natürlich ist es schade, dass es den Film nicht auf Blu-ray gibt, in einer höheren Auflösung hätte ich mir den auch gerne angesehen, aber was solls, das finde ich nun nicht so schlimm. Der Film sieht trotzdem zu jeder Zeit echt klasse aus und macht einfach Spaß, denn man merkt wie Disney sich da viel ausgedacht hat, viele fremde Welten, viel Spannung und doch kindgerecht, ein wirklich klasse Abenteuer für die ganze Familie. Darüber hinaus hatten die großen Darsteller, die hier mitwirkten tolle Nebenrollen, wie etwa Zach Galifianakis, der hat mich hier voll überzeugt. Ein toller Film mit viel Witz, aber auch mit vielen Stellen zum Nachdenken, schaut ihn euch unbedingt mal an.

8,5 von 10 fremden Welten