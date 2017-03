Das Wunder von Essen – Grüne Hauptstadt Europas! am 10.03.2017 um 20:15 Uhr im WDR

Das Wunder von Essen – Grüne Hauptstadt Europas!: Ausgerechnet Essen! Die Stadt mitten im Ruhrgebiet, die über Jahrzehnte von Kohle und Stahl geprägt wurde und in den Köpfen vieler immer noch als grau und hässlich herumspukt, wurde von der EU-Umweltkommission mit dem Titel „Grüne Hauptstadt Europas 2017“ ausgezeichnet. Was macht Essen zu einer lebenswerten, grünen Stadt? Und was hat sie über die Jahrzehnte dafür getan? Die Dokumentation von Ulrike Brincker geht dieser Geschichte nach.

Grüne Hauptstadt Europas 2017, Wahnsinn, das hätte wohl keiner gedacht, dass Essen diese Auszeichnung bekommt. Es zeigt, dass die Umwandlung von Industrie in Natur geklappt hat und das das genau der richtige Schritt war und das in so wenigen Jahren. Diese Dokumentation zeigt dies eindrucksvoll, auch Bilder im Vergleich, wie sah es früher aus, wie sieht es heute aus. Ich bin sehr beeindruckt was man in der Kürze der Zeit so alles schaffen kann und kann euch sehr empfehlen hier einfach mal reinzuschauen.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★