Das verschlumpfte Album von Die Schlümpfe: Schlumpfine, Hefty, Schlaubi, Papa Schlumpf & Co sind zurück. Nicht nur, dass ihr mit Spannung erwarteter, neuer Kinofilm erscheint – bereits davor, gibt es nagelneue Popmusik aus Schlumpfhausen. Das Album enthält aktuelle Hits mit verschlumpften Texten. Seien es David Guetta, Alvaro Soler, Mark Forster, Felix Jähn, Imany, Max Giesinger, Omi oder DNCE. Die Schlümpfe nehmen sich aktuelle coole Pophits vor und schlumpfen sie mit ihren neuen Texten in ihre eigene Welt.

Ich liebe die Schlümpfe, man habe ich die Serie damals geliebt. Ich glaube ich kenne beinahe jede Folge auswendig, denn das konnte man früher immer schauen. Bald kommt ja auch ein neuer Film in die Kinos, da freue ich mich auch drauf, denn was die Schlümpfe angeht bin ich nie irgendwie ganz erwachsen geworden. Daher finde ich auch diese Sampler toll, die gab es schon in meiner Kindheit. Vor allem in den 90ern war das mega erfolgreich. Dieser Sampler ist im Grunde wie die von damals, nur halt mit aktueller Musik mit neuen schlumpfigen Texten. Gold fand ich am besten, im Original Holz von den 257ers. Ich kann euch sehr empfehlen hier mal reinzuhören, das Album macht großen Spaß.