Das Trimm-dich-Buch: Mach deine Umgebung zur Fitnesszone ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag vom 20. August 2018.

Das Trimm-dich-Buch: Mach deine Umgebung zur Fitnesszone: Das Trimm-dich-Buch ist ein moderner Crossover aus der guten alten Trimm-dich-Bewegung und dem modernen funktionalen Training. Das Buch steht für eine spaßige Mischung aus funktionalem Basistraining, kombiniert mit einer großen Vielzahl an Trainingsplänen, die es jedem interessierten Fitnessenthusiasten ermöglicht, ein effektives Outdoortraining durchzuführen. Holger Meiers Übungsbeschreibungen fußen auf der Trainingslehre, kommen aber alles andere als trocken daher. Daraus entsteht eine Symbiose, welche wirklich jeder Mensch, der sich bewegen möchte, nutzen kann, egal ob auf dem Trimm-dich-Pfad, im Park oder im Wald.

Das nenne ich mal ein tolles Buch, wer ohne viel Aufwand was für seinen Körper tun möchte sollte bei diesem Buch zuschlagen, denn die Methoden hier sind einfach wie effektiv. Alle Übungen kann man ganz einfach draußen durchführen, im Wald, im Park aufn Spielplatz und braucht dabei kaum Hilfsmittel. Alle Übungen sind gut beschrieben und genauestens bebildert, so kann man nichts verkehrt machen. Ich kann das Buch uneingeschränkt empfehlen, trimm dich, tue was für deinen Körper.

9,0 von 10 Übungen