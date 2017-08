Das Tal der Götter: Der Silicon-Valley-Lifestyle: So lebt, arbeitet und tickt die neue US-Elite ist ein Buch aus dem Plassen Verlag von 2017.

Das Tal der Götter: Der Silicon-Valley-Lifestyle: Die US-Elite tummelte sich lange Jahre an den Ivy-League-Unis der Ostküste. Mittlerweile hat sich der Fokus verlagert. Das Silicon Valley ist der neue Hotspot. Hier werden Kids zu Milliardären. Hier tobt der Kampf um die größten Talente von morgen. Alexandra Wolfe begleitet drei dieser jungen Visionäre, die das College und ihr normales Leben aufgegeben haben, um im Silicon Valley zu leben und zu arbeiten. Ihr Ziel: der nächste Mark Zuckerberg oder Elon Musk zu sein. Peter Thiel, einer der ganz Großen im Silicon Valley, rekrutiert sie mit seinem Förderprogramm. Wolfe war dabei und gewährt exklusive Einblicke.

Ich fand das ganz interessant und denke das es durchaus möglich ist kluge Köpfe zu fördern, die dann sicher auch einiges leisten werden in ihrem Leben. Aber so geniale Ideen wie ein Zuckerberg? Dinge wie Facebook entstehen zufällig, ich glaube nicht das man so riesen Dinge planen kann, dennoch war der Blick hinter die Kulissen ein sehr spannender, den ich sehr empfehlen kann.

7,0 von 10 schlauen Köpfen