Das Skelett von A bis Z ist ein Lehrbuch für Kinder aus dem Gerstenberg Verlag von 2017.

Das Skelett von A bis Z: Warum können Affen eine Banane mit den Füßen halten? Warum haben Babys viel mehr Knochen als Erwachsene? Und welches Tier hat 10 000 Zähne? Skelette und Knochen bleiben unseren Augen meist verborgen – und sind deshalb umso faszinierender. Dieses großformatige, augenzwinkernd illustrierte Sachbuch gewährt uns einen einzigartigen Blick in den Körper von Mensch und Tier und beantwortet vom Schädel bis zum kleinen Zeh fachkundig alle Fragen rund um menschliche und tierische Skelette. Viele Klappen, Rätsel und Suchbilder sorgen zusätzlich für jede Menge Spaß.

Das Buch macht mal richtig Spaß, man lernt etwas im Allgemeinen über Skelette durch einfaches probieren. Wie das funktioniert? Ganz einfach, man kann viele Stellen in dem Buch umklappen und sieht wie das Skelett am lebenden Tier aussah. So entdeckt man spielerisch neues Wissen. Ich bin schwer begeistert, so kreativ, das werden eure Kinder lieben, ganz sicher.

8,0 von 10 Skeletten