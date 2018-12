Das Set Crowley-Tarot: Set mit Buch und Karten ist ein Set aus dem Königsfurt-Urania Verlag vom 10. Dezember 2018.

Das Set Crowley-Tarot: Set mit Buch und Karten: Das Crowley-Tarot von Aleister Crowley und Lady Frieda Harris zählt zu den beliebtesten Tarotsorten der Welt. In dem reich bebilderten Buch präsentiert die Tarotexpertin Susanne Peymann einen aufschlussreichen, praktischen Zugang zur Deutung der Karten. Sie macht es zu einem Abenteuer und zu einer Entdeckungsreise, die Potenziale dieser beliebten Bildsymbole zu erfahren. Sie erklärt den Umgang mit den Tarotkarten im Allgemeinen und dem Crowley-Tarot im Besonderen, gibt Ratschläge zum Kartenlegen und zeigt verschiedene Legemuster. Dann deutet sie jede einzelne Crowley-Karte und geht dabei besonders auf die Aspekte Liebe, Glück und Erfolg ein. Bisher gab es dieses aktuelle, modern gestaltete Tarotbuch nur einzeln jetzt erstmals als Set mit einem kompletten Crowley-Kartendeck im Standardformat.

Wir haben die gestern Abend mal probiert und ich muss sagen, dass die Karten sehr hochwertig sind und bei allen auch immer eine Beschreibung dabei liegt, die die Karten bis ins Detail erklärt wie man diese in etwa zu deuten hat. Tarot kann aber auch witzig sein, wir haben Tränen gelacht gestern Abend. Denn ich stellte meine Frage und zog eine Karte, es war der Tod. Das ist noch nicht so lustig, ich habe dann gesagt das muss ein Versehen gewesen sein und zog erneut eine, weil ich die Todeskarte nicht wollte. Es kam der Teufel. Klingt erst einmal wie ein ganz schlimmes Schicksal, aber man kann sich die eben auch ganz anders deuten, das heißt Veränderung, Ende einer Sache und Beginn einer anderen. Wir haben das dann noch weiter gemacht und machen das auch in Zukunft ganz sicher noch das ein der andere Mal, ich persönlich fand es unterhaltsam, wenn ich auch an die Vorhersagen nicht glaube, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Wenn Du auf der Suche nach einem Anfänger Set bist, dann nehme eines dieser drei, es lohnt sich.

9,0 von 10 Tarot Karten