Das Science Fiction Jahr 2018 ist ein Buch aus dem Golkonda Verlag vom 30. November 2018.

Das Science Fiction Jahr 2018 Herausgeber: Golkonda Verlag

Auflage Nr. 1 (30.11.2018)

Taschenbuch: 500 Seiten

Das Science Fiction Jahr 2018: DAS SCIENCE FICTION JAHR ist das Kompendium, das jeder Genre-Kenner und -Liebhaber in seinem Regal stehen haben sollte. Seit 1986 erscheint es in ununterbrochener Folge – erst im Heyne Verlag unter der Schirmherrschaft von Wolfgang Jeschke, dann unter Federführung von Sascha Mamczak. 2015 kam dann der Wechsel zum Golkonda Verlag, der diese Tradition auch jetzt, drei Jahre später, erfolgreich fortführen will. Mit Essays, Interviews, Rezensionen und Rückblicken rund um die Science Fiction wartet DAS SCIENCE FICTION JAHR nun zum 33. Mal auf. Unterschiedliche Autoren blicken zurück auf das, was das Jahr 2017 dem Genre in Buch, Film, Games usw. gebracht hat, und das auf erfrischend ehrlich. Ein besonderer Fokus wird auf der Anfang 2018 verstorbenen Grande Dame der SF Ursula K. Le Guin und auf Autor Brian Aldiss liegen. Eine Bibliografie der erschienen SF sowie eine Übersicht der verliehenen SF-Preise und ein Nekrolog runden das Jahrbuch ab.

Ich bin ja ein Science-Fiction verrückter und versuche alles zu dem Thema zu lesen oder mit eben entsprechende Filme anzusehen. Dieses Buch umfasst alles was im vergangenen Jahr neu war. So hat man als Liebhaber, wie ich es auch einer bin, einen grandiosen Überblick. Nicht nur das, der große Vorteil ist: Man braucht keine Angst haben irgendwas zu verpassen. Gerade bei den Büchern ist es oft so, dass mir vieles durch die Finger rutscht und direkt beim ersten Durchblättern habe ich mir einige Bücher aufgeschrieben, die ich unbedingt noch lesen will, auch der ein oder andere Film war dabei. Ich kann euch dies Buch nur empfehlen, wenn ihr auch so ein riesen Genre-Fan seid wie ich.

9,5 von 10 Science-Fiction Filmen