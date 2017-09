Das Ritual ist ein Film mit u.a. Martin Sheen und Helen Shaver von Koch Media aus dem Jahr 1987.

Das Ritual: Der verwitwete Polizeipsychologe Cal Jamison zieht mit seinem kleinen Sohn Chris nach New York, wo er bei der Aufklärung mehrerer Ritualmorde helfen soll. Die Ermittlungen erstrecken sich in die Kreise eines Santería-Kultes, der hinter den Morden vermutet wird. Der rationale Cal, der Voodoo und ähnliche Praktiken als Hokuspokus abtut, muss jedoch sehr bald erfahren, dass die von dem Kult ausgehende Gefahr größer ist als gedacht. Er selber gerät zudem zusehends in das Visier der Sekte – und auch sein Sohn und seine neue Lebensgefährtin Jessica sind nicht mehr sicher…

Eigentlich ist alles was mit Voodoo zu tun hat so gar nicht mein Fall. Ich mag Filme in denen es darum geht nicht, weil ich das als totalen Blödsinn erachte, aber in diesen Film wollte ich dennoch einmal reinschauen, weil ich Martin Sheen mag, vor allem seine älteren Filme und ich Das Ritual bisher noch nicht kannte.

Der Film war auch die meiste Zeit sehr spannend und wurde erst zum Ende hin etwas weit hergeholt. Martin Sheen aber überzeugt hier auf ganzer Linie, ich kaufte ihm die Rollte total ab als Vater, als etwas überforderter Vater. Es gab eine Szene auf der Straße wo er auf seinen kleinen Sohn wütend war, da habe ich eine Gänsehaut bekommen, da merkt man was für ein toller Schauspieler er ist und er schafft es, dass ich mir einen Film anschaue dessen Story normalerweise nichts für mich ist, daher kann ich den Film empfehlen, schaut unbedingt selbst mal rein.

7,0 von 10 tollen Schauspielern