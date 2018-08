Das Riesenbuch der wilden Tiere ist ein Buch aus dem moses. Verlag vom 8. August 2018.

Das Riesenbuch der wilden Tiere: Elefant, Wolf, Tiger und Co. – Ein gigantisches Buch zu einem der faszinierendsten Themen überhaupt! Das Riesenbuch der wilden Tiere bietet kleinen Entdeckern ab 8 Jahren 80 Seiten voller spannender Informationen. Auf atemberaubend schön illustrierten, großformatigen Doppelseiten können 36 Tiere aus aller Welt bewundert werden. Und der Name ist Programm, das Sachbuch hat ein Großformat von 37 x 27 cm. Mit erstaunlichen Fakten und informativen Steckbriefen ist das Buch eine wunderbare Fundgrube zum Immer-wieder-zur-Hand-nehmen. Die großen und detailreichen Abbildungen werden nicht nur die kleinen Tier-Fans begeistern.

Einfach ein klasse Buch für Kinder. Ich bin richtig begeistert, denn das Buch ist riesengroß. Die Tiere sind fast auf beiden Seiten abgebildet, mit allen Details, also viel was eure Kinder entdecken können. Dazu dann noch einige Informationen die die Tiere ausmachen, man kann also nicht nur die Tiere im Detail sehen, sondern lernt auch noch wo deren Besonderheiten liegen, wie etwa beim Elefanten, dass der Bäume leicht umknicken kann etc. Somit ein tolles Buch für Kinder, wo sie einfach mal was lernen können, spielerisch, also meine absolute Empfehlung.

9,0 von 10 großen Tieren