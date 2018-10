Das Natron-Handbuch: Ein Mittel für fast alles ist ein Buch aus dem Verlag smarticular vom 19. September 2018.

Letzte Aktualisierung am 10.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Das Natron-Handbuch: Ein Mittel für fast alles: Natron – das unscheinbare weiße Pulver ist in fast jedem Supermarkt erhältlich, doch kaum jemand kennt die erstaunlichen Fähigkeiten des universellen Hausmittels. Unseren Großeltern noch bestens bekannt, ist dieses “Wundermittel” heute weitgehend in Vergessenheit geraten und wurde zunehmend durch alle erdenklichen Spezialprodukte für jedes Problem verdrängt. Dabei geht es fast immer viel preiswerter, gesünder und umweltfreundlicher – dank Natron! Gute Gründe, warum Natron in keinem Haushalt fehlen sollte:

Gut für die Gesundheit: Dank Natron kannst du zahlreiche bedenkliche Stoffe in Deo, Duschbad, Haarwaschmittel & Co. aus deinem Haushalt verbannen und durch eine unschädliche, aber dennoch genauso wirksame Alternative ersetzen. Gut für die Umwelt: Selbst gemachte Alternativen mit Natron sparen nicht nur jede Menge Verpackungsmüll und Chemikalien, sie sind auch noch vollkommen unbedenklich für die Umwelt. Gut für die Haushaltskasse: Vergiss teure Spezialprodukte für jedes Problem, denn das sehr viel preiswertere Natron macht die meisten davon überflüssig. Gut für dich: Haushaltshelfer mit Natron selbst herzustellen, bereitet Freude, regt die Kreativität an, stärkt das Selbstbewusstsein und macht dich außerdem ein bisschen unabhängiger.

Einige Tipps aus diesem Buch fand ich richtig genial, ich selbst wusste auch nicht was mit Natron alles möglich ist. Das man sich Waschmittel jeder Art damit selbst erstellen kann wusste ich, das hatte ich mal gehört, aber verworfen weil mich das zu viel Zeit kosten würde. Aber so manch andere Tricks sind einfacher, wie etwas das Zähneputzen mit Natron, das in der Tat dazu beiträgt die Zähne zu weißen. Das aber nur eines von sehr vielen Beispielen, die dieses Buch parat hat. Ich kann euch einen Blick hinein also sehr empfehlen.

8,5 von 10 weißen Zähnen