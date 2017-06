Das Men’s Health Functional Training: Functional Training ist mehr als herkömmliches Krafttraining, denn isolierter Muskelaufbau an Maschinen ist out. Ab sofort wird komplexer und funktionell trainiert, indem durch freie Bewegungsabläufe mehrere Muskelgruppen parallel angesprochen werden. Mehr Kraft, Stabilität und Beweglichkeit für alltägliche Belastungen sowie eine bessere Balance, Koordinations- und Reaktionsfähigkeit sind die positiven Effekte. So kommt garantiert jeder in Bestform!

Ich stelle ja immer wieder gerne Bücher von Men’s Health vor, einfach weil ich die allermeisten genial finde. Mit einem Men’s Health Video, das ich vor Jahren mal täglich gemacht hatte, hatte ich 30Kg abgenommen, das war ein Video mit eben solchen Übungen mit nur wenigen Gewichten bzw. meistens mit dem eigenen Körpergewicht.

Die Übungen hier sind sehr gut erklärt mit tollen Bildern. Die Hälfte kann man etwa ohne Hilfsmittel machen, die meisten der anderen dann mit so Dingen die man eventuell sowieso zuhause hat, wie einen Ball, einem Seil, Kurz- und Langhanteln. So eignet sich das Buch also nicht nur um die Übungen im Fitnessstudio zu machen, sondern auch um sich zuhause fit zu halten und das sollte man auch machen, man sollte seinem Körper eine Stunde am Tag gönnen, ihr werdet schnell merken wie sich der Körper zum positiven verändert.