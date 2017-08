Zieh meine Seiten lang – Das Meer ist tief und riesengroß! ist ein Kinderbuch aus dem Loewe Verlag von 2017.

Zieh meine Seiten lang – Das Meer ist tief und riesengroß!: Das Meer ist riesengroooß! Komm mit in seine tiefsten Tiefen, in die Südsee und die Arktis. Ich stelle dir den Seelöwen vor, bunte Fische, Quallen und den Kraken. Zieh meine Seiten lang und schau, was das Schildkrötenbaby schon kann, welchen Schatz die Ozeane hüten … und wer sich sonst noch so versteckt!

Diese Art von Büchern liebe ich, eine tolle Idee, total kreativ das man die Seiten ausziehen kann, das war mir bisher neu. Allerdings so ganz durchdacht ist das nicht gewesen, die Seiten klebten bei mir etwas zusammen und eine ging schon nach dem ersten rein und rausziehen nicht mehr so ganz rein, ich denke in Kinderhänden wird das wohl schnell kaputt gehen. Trotzdem sehr kreativ und spaßig, schaut es euch einfach selbst mal an und macht euch ein eigenes Bild davon.

6,5 von 10 Kinderbüchern zum ausziehen