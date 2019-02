Das Licht ist ein Hörbuch von der Hörverlag vom 28. Januar 2019.

Herausgeber: der Hörverlag

Auflage Nr. 0 (28.01.2019)

Das Licht: Harvard-Professor, Psychologe und LSD-Guru Timothy Leary schart Anfang der 60er einen Kreis von Jüngern um sich, für neuartige Experimente mit psychedelischen Drogen. Unter dem Deckmantel seriöser Wissenschaft steuert das Ganze auf den totalen Kontrollverlust zu. Ein greller Trip an die Grenzen des Bewusstseins und darüber hinaus. Endlich wird der aufstrebende wissenschaftliche Assistent Fitz auf eine der LSD-Partys seines Professors, des Psychologen und LSD-Gurus Timothy Leary eingeladen.

Er erhofft sich davon einen wichtigen Karriereschritt, merkt aber bald, dass Learys Ziele weniger medizinischer Natur sind; es geht dem Psychologen um eine Revolution des Bewusstseins und eine von sozialen Zwängen losgelöste Lebensform. Fitz wird mitgerissen von dieser Vision, mit Frau und Sohn schließt er sich der Leary-Truppe an: Sie leben in Mexiko, später in der berühmten Kommune in Millbrook, mit Drogen und sexuellen Ausschweifungen ohne Ende. Ein rauschhaftes Hörerlebnis – T.C. Boyle at his best.

Das Hörbuch war mal was anderes. Normalerweise höre ich mir Hörbücher an wegen denen, die es vorlesen, hier allerdings nicht. Hier wollte ich unbedingt den Inhalt hören, leider hat mich Florian Lukas als Leser nicht so begeistert, was nicht weiter schlimm ist, denn wie gesagt, der Inhalt ist hervorragend und es wert gehört zu werden.

7,5 von 10 psychedelischen Drogen