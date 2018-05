Das letzte Opfer ist ein Krimi/Thriller mit u.a. Koen de Bouw, Werner De Smedt, und Greg Timmermans von Alive aus dem Jahr 2017.

Blu-ray, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 122 Minuten

Koen de Bouw, Werner De Smedt, Greg Timmermans, Marcel Hensema, Sofie Hoflack

Niederländisch, Deutsch

Das letzte Opfer: Als in der Nähe von Antwerpen sieben Frauenleichen gefunden werden, steht schnell fest, daß es sich um ritualisierte Serienmorde handelt. Wenig später wird eine verwirrte junge Frau aufgegriffen, die dem Mörder offenbar nur knapp entkommen konnte. Ihre Zeugenaussage ist allerdings wertlos: Rina erinnert sich an nichts. Während Kommissar Vincke und ein Interpol-Profiler die Spur eines Verdächtigen verfolgen, der sich an allen Mordschauplätzen aufgehalten hat, macht Inspektor Verstuyft es sich zur Aufgabe, Rina zu beschützen. Kaum ist der angebliche Mörder verhaftet, verschwindet erneut eine junge Frau. Vincke und Verstuyft wissen, daß es jetzt auf jede Minute ankommt. Aber ist Rina wirklich so unschuldig, wie Verstuyft glaubt?

Ein holländischer Film, wenn ich das richtig gelesen habe, der unglaublich dunkel wirkt. Wenn ich die Namen der Darsteller und die Drehorte nicht gesehen hätte, hätte das von der Machart auch ein skandinavischer Thriller sein können, so von der Düsternis sieht das genau so aus. Das Gute ist: Diese Art von Film gefällt mir gut, ich fand diesen Thriller spannend, gut gemacht, düster eben einfach sehenswert. Kann man super am Abend schauen, ein wirklich solider Thriller, mehr kann man da eigentlich gar nicht zu sagen, schaut am besten selbst mal rein, es lohnt sich sehr.

8,0 von 10 Serienmördern