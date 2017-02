Das Lächeln einer Sommernacht: Um die Jahrhundertwende heiratet der erfolgreiche und zynische Advokat Frederik Ergeman, die wesentlich jünger Anne. Die noch unberührte Gattin erhofft vergebens körperliche Zuneigung. Ihr Ehemann hingegen verliebt sich wiederholt in die Schauspielerin Desiree Armfeldt, doch diese zeigt sich lediglich belustigt von seiner wieder entflammten Liebe zu ihr. Auf dem Weg zu ihrem Appartement nimmt Egermann unfreiwillig ein Bad in einer Pfütze. Im Morgenrock bekleidet kommt es dann zu einer mißverständlichen Situation zwischen dem Advokat und dem tatsächlichen Geliebten von Desiree, Graf Malcom. Wutentbrannt fordert dieser den vermeintlichen Nebenbuhler zum Duell auf. Anne, seine Frau, fühlt sich betrogen und nutzt die Abwesenheit ihres Mannes um mit dessen Sohn aus erster Ehe eine rauschende Liebesnacht zu verbringen.

Die romantische Gesellschaftskomödie erzählt auf heiter-melancholische Art von den Irrungen und Wirrungen der Liebenden – ganz im Stil von Shakespeares „Sommernacht“ – ausgezeichnet als „Bester Film“ in der Kategrorie Komödie in Cannes – begann für Ingmar Bergman, der Aufstieg zu einem der erfolgreichsten Regisseure der Welt.

Ingmar Bergman ist einer der besten Regisseure der Welt gewesen, dieser Film Das Lächeln einer Sommernacht war sein Durchbruch, der erste Film der international bekannt wurde und jetzt neu auf DVD erschienen ist, das ist für mich natürlich Grund gewesen mir diesen anzuschauen. Der Film war auch klasse, das hätte ich gar nicht so in der Form erwartet. Eine klassische Komödie, einfach ein Film den man anschalten kann und der unterhält die komplette Zeit, ein bisschen so wie ein Bühnenstück. Ich bin da in der Tat total begeistert und auch wenn der Film schon über 60 Jahre alt ist, kann man ihn noch sehr gut schauen. Ich fand ihn unterhaltsam und witzig, schaut also unbedingt selbst mal rein.

